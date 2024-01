Am ersten Handelstag des neuen Börsenjahres geht es zunächst so weiter wie das alte aufgehört hat. Mit wenig Volatilität geht es Stück für Stück weiter nach oben. Doch der Realitätscheck im Deutschen Aktienindex steht erst noch aus, denn die großen Marktteilnehmer kehren meist in der zweiten Januarwoche zurück an ihre Bildschirme. Wir stellen den Marktkommentar von Jürgen Molnar, Kapitalmarktstratege bei Robomarkets, vor. Mit dem andauernden Krieg in Nahost und der seit langem stärksten russischen ...

