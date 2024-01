Calibre Scientific hat LineaLAB, SL, ein Vertriebsunternehmen für Analyse-, Bio- und Labortechnik mit Sitz in Badalona (Barcelona), Spanien, übernommen.

BARCELONA, FRANKFURT AM MAIN, LOS ANGELES, Jan. 02, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Calibre Scientific hat LineaLAB, SL, einen Anbieter von Analyse-, Bio- und Labortechnik mit Sitz in Badalona (Barcelona), übernommen. LineaLAB ist die vierte Übernahme von Calibre Scientific in Spanien und stärkt die Position des Unternehmens als einem der führenden Anbieter von Laborprodukten und -dienstleistungen auf der Iberischen Halbinsel. Das breite Produktportfolio von LineaLAB umfasst Liquid Handling Geräte, Vakuumsysteme und Peristaltikpumpen, Zentrifugen, Mikroskope, Kühlgeräte, Thermostate, Präzisionswaagen, Rührer, Schüttler, Mischer, PH-Messgeräte, Volumenmeßgeräte und Laborglas sowie andere biowissenschaftliche Geräte und Verbrauchsmaterialien. Als Lieferant hochwertiger Produkte bietet LineaLAB auch umfassende Reparatur- und Kalibrierdienste an.

Als weiterer Eigentümer hat die weltweit tätige Brand Gruppe ihre 49,1%ige Beteiligung an LineaLAB verkauft. Mit diesem Verkauf konzentriert sich die Brand Gruppe auf ihr Kerngeschäft in den Bereichen Liquid-Handling-Instrumente, Life-Science-Ausrüstung und Verbrauchsmaterialien sowie Vakuumtechnik.

"Unter der Führung ihres verstorbenen Gründers und ehemaligen Geschäftsführers Sebastián Estrades hat sich LineaLAB, SL zu einem führenden Anbieter von Weltklasse-Labormarken in Spanien entwickelt, darunter das gesamte Produktportfolio der Brand Gruppe, nämlich die Produkte der BRAND GMBH + CO KG, VACUUBRAND GMBH + CO KG und VITLAB GmbH, die weiterhin von LineaLAB in Spanien vertrieben werden", sagte Dr. Christoph Schöler, Vorsitzender des Verwaltungsrats und geschäftsführender Direktor der Brand Group SE & Co. KG, der Muttergesellschaft der Brand Gruppe. "Wir freuen uns sehr, dass LineaLAB, SL eine neue Heimat bei Calibre Scientific gefunden hat. Als Teil dieser schnell wachsenden, internationalen Gruppe wird sich das Unternehmen weiter positiv entwickeln."

Mit dieser Übernahme fügt Calibre Scientific seiner wachsenden Präsenz in Spanien und auf dem globalen Markt für Laborbedarf einen weiteren strategischen Partner hinzu, der seine Produktpalette erweitert und seinen Kundenstamm ausbaut. "LineaLAB ist eine hervorragende Ergänzung zu unserem bestehenden Vertriebsgeschäft mit Laborgeräten und Verbrauchsmaterialien für akademische und Forschungslabore, Behörden, Krankenhäuser, industrielle Kunden und die Pharmaindustrie in Spanien", sagte Ben Travis, Chief Executive Officer von Calibre Scientific. "Wir sind der Familie von Sebastián Estrades und der Brand Gruppe für ihr Vertrauen in uns als neuen Eigentümer von LineaLAB dankbar und freuen uns darauf, unseren Kunden in Spanien in Zukunft einen noch besseren Service zu bieten."

Über die Brand Gruppe

Die Brand Gruppe entwickelt, produziert und vertreibt qualitativ hochwertige und innovative Liquid-Handling-Instrumente, Life-Science-Geräte und Verbrauchsmaterialien, Vakuumpumpen und -systeme für Life-Science-, pharmazeutische, chemische und prozessanalytische Labore weltweit. Die Produkte der Brand Gruppe finden breite Anwendung in akademischen und industriellen Forschungslabors, in Labors für Umweltanalysen sowie in Labors für industrielle Prozessanalyse, Produktion und Qualitätssicherung.

Die 1949 gegründete Brand Gruppe hat ihren Sitz in Frankfurt am Main, Deutschland, mit Hauptniederlassungen in Wertheim und Großostheim, Deutschland, den Sitzen ihrer Mitglieder BRAND GMBH + CO KG, VACUUBRAND GMBH + CO KG und VITLAB GmbH. Die Brand Gruppe beschäftigt weltweit etwa 1.000 Mitarbeiter. Die Gruppe hat Tochtergesellschaften in Europa, Nordamerika und Asien und ist durch Vertriebspartner auf allen anderen Kontinenten und wichtigen Märkten vertreten.

Über Calibre Scientific

Calibre Scientific ist ein diversifizierter globaler Anbieter von Life-Science-Reagenzien, Werkzeugen, Instrumenten und anderen Verbrauchsmaterialien für die Laborforschung, die Diagnostik, die Industrie und den biopharmazeutischen Markt. Calibre Scientific verfügt über ein Portfolio von Life-Science- und Diagnostik-Unternehmen, die einzigartig positioniert sind, um den Herausforderungen der Kunden in ihren jeweiligen Märkten zu begegnen. Die globale Reichweite von Calibre erstreckt sich über mehr als 175 Länder zum Nutzen von Kunden auf der ganzen Welt. Calibre Scientific hat seinen Hauptsitz in Los Angeles, Kalifornien, und baut sein Produktangebot und seine globale Präsenz für Labore in einer Vielzahl von Branchen und Regionen weiter aus.

