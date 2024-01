DJ S&P Global: Deutsche Industrie verlangsamt Talfahrt im Dezember

FRANKFURT (Dow Jones)--Das verarbeitende Gewerbe in Deutschland hat das Jahr 2023 tief in der Schrumpfungszone beendet, obgleich es Anzeichen dafür gibt, dass der Tiefpunkt bereits durchschritten wurde. Der von S&P Global in diesem Sektor erhobene Einkaufsmanagerindex stieg auf 43,3 von 42,6 Punkten. Volkswirte hatten einen Stand von 43,1 erwartet. In erster Veröffentlichung war ebenfalls ein Wert von 43,1 ermittelt worden. Ab 50 Zählern signalisiert das Konjunkturbarometer ein Wachstum, darunter eine Schrumpfung.

"Die Situation des verarbeitenden Gewerbes in Deutschland kann mit einem Wanderer verglichen werden, der unfreiwillig in ein Tal geraten ist und nun nach einem Weg nach oben sucht", kommentierte Cyrus de la Rubia, Chefvolkswirt der Hamburg Commercial Bank. "Bei dieser Suche sind Fortschritte zu erkennen, doch die Unsicherheit darüber, ob es der richtige Weg ist, bleibt bestehen. In diesem Sinne ist es zwar ermutigend, dass der PMI fünf Monate in Folge gestiegen ist, dennoch signalisiert er weiterhin einen deutlichen Rückgang der Nachfrage nach Industriegütern."

Link: https://www.pmi.spglobal.com/Public/Release/PressReleases

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/apo/hab

(END) Dow Jones Newswires

January 02, 2024 04:11 ET (09:11 GMT)

Copyright (c) 2024 Dow Jones & Company, Inc.