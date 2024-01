Anglogold Ashanti: Ausbruch aus der Seitwärtsrange?

Neues Projekt in Guyana!

Anglogold Ashanti (AU) - ISIN - ZAE000043485

Anglogold Ashanti mit Pullback-Setup! Rückblick

Die Anglogold-Ashanti-Aktie verlor im vergangenen Halbjahr rund 11 Prozent ihres Kurswertes. Auffällig ist das Gap Down zum Ende des vergangenen Julis, dem sich eine längere übergeordnete Seitwärtsrange mit beinahe deckungsgleich verlaufenden EMAs anschließt. Den jüngsten Rücksetzer zum 20er-EMA könnten wir zusammen mit der bullischen Saisonalität für das laufende Quartal für einen Long Trade nutzen.

Anglogold-Ashanti-Aktie-Aktie: Chart vom 29.12.2023, Kürzel: AU; Kurs: 18.69 USD, Tageschart Quelle: TWS

Meinung

Anglogold Ashanti meldet, dass es sich an einem erfogversprechenden Goldprojekt in Guyana beteiligen will. Die finalen Dokumente des Projekts G2 sollen im Januar unterzeichnet werden. Das Unternehmen aus dem südafrikanischen Johannesburg sieht darin enorme Wachstumschancen.

SETUP

Für Trigger und Stop Loss orientieren wir uns an der letzten Tageskerze. Kursziel wäre das Pivot-Hoch vom 1. Dezember. Börsentäglich gibt es coole Setups im Traders-Live-Chat von ratgeberGELD.at.

Meine Meinung zu Anglogold Ashanti ist bullisch.

Autor: Thomas Canali besitzt aktuell keine Positionen in AU.

Veröffentlichungsdatum: 02.01.2024

Bitte nehmen Sie den Disclaimer, die Interessenskonflikte und die Risikohinweise zur Kenntnis, die Sie unter https://ratgebergeld.at/disclaimer/ abrufen können.