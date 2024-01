Die deutschen Aktienbörsen haben in der vergangenen, verkürzten Handelswoche weiter zugelegt. Allerdings blieben die Index-Ausschläge in engen Grenzen, der Handel verlief ruhig und impulsarm. Viele Investoren befanden sich in den Ferien. Damit ging ein recht wechselhaftes, letztlich aber überwiegend erfolgreiches Jahr unspektakulär zu Ende. Nach uneinheitlichem ...

Den vollständigen Artikel lesen ...