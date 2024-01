Zürich (ots/PRNewswire) -AirConsole, eine Auto- und Android TV-Gaming-Lösung für mehrere Spieler, hat eine Partnerschaft mit dem Verleger für Videospiele, Team17, bekannt gegeben. Dank dieser Partnerschaft ist Overcooked, das beliebte Spiel für mehrere Personen rund ums Kochen, nun auf der Plattform AirConsole verfügbar.Die Nutzer von AirConsole können Overcooked jetzt auf TVs oder in BMW-Autos spielen. Das dynamische Game rund ums Kochen hat viele begeisterte Fans und hat zahlreiche Preise für den einzigartigen Mix aus schneller Aktion und Teamarbeit gewonnen. Die Spieler sehen sich in einer Küche mit immer neuen Herausforderungen konfrontiert. Sie arbeiten unter immensem Zeitdruck und müssen zahlreiche Gerichte servieren und dabei Hindernisse überwinden. Da Overcooked nun auf AirConsole verfügbar ist, können Freunde und die Familie jetzt in die wunderbare Welt kulinarischer Abenteuer eintauchen - und das auf ihrem eigenen Gerät."Wir freuen uns, Overcooked nun auf AirConsole präsentieren zu können. Denn diese Plattform bietet gemeinsames Gaming und ist für jeden zugänglich," sagte Michael Fuller, Direktor für Content bei AirConsole. "Das gemeinsam zu bewältigende Chaos von Overcooked passt perfekt zur Vision von AirConsole, die auf inklusive und spaßige Spiele für mehrere Personen setzen. Wir können es gar nicht erwarten zuzusehen, wie Spieler auf der ganzen Welt bei diesem kulinarischen Abenteuer zusammenarbeiten und gegeneinander antreten.""Wir freuen uns, Overcooked nun auf der Plattform AirConsole präsentieren zu können. So haben Spieler Gelegenheit zu erfahren, wie chaotisch und gleichzeitig spannend gemeinsames Kochen sein kann," sagte Team17. "AirConsole verfolgt einen ganz neuen Ansatz für Games mit mehreren Spielern. Das passt perfekt zum Spirit von Overcooked. Wir sind gespannt zu beobachten, wie Spieler sich in dieses Chaos stürzen."Informationen zu AirConsole:AirConsole ist eine führende Plattform für spaßige gemeinsame Spiele auf TVs oder PCs und im Auto. Smartphones werden als Steuerelemente an den Bildschirm angeschlossen und werden so zu Gamepads. Das garantiert Spaß beim Gaming für Freunde und Familie. AirConsole bietet eine große Auswahl an Spielen und damit Unterhaltung für jede Gelegenheit. Das verbindet Menschen durch die Macht des Spiels.Kontakt für Medienanfragen:Mehr Informationen über AirConsole und den gesamten Spielekatalog finden Sie unter airconsole.com.Die Pressemappe von AirConsole erhalten Sie unter corp.airconsole.com/press-kit/.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2307312/Air_Console.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/eine-ganz-neue-gaming-erfahrung-erwartet-sie-overcooked-jetzt-auf-airconsole-302023755.htmlPressekontakt:Michael Fuller,michael@n-dream.com,079 822 37 62Original-Content von: N-Dream, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100097419/100914776