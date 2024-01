Agnico Eagle Mines Ltd. gab letzte Woche bekannt, dass es 19.600.000 Einheiten von Canada Nickel Company Inc. zu einem Preis von 1,18 $ pro Einheit für einen Gesamtbetrag von ca. 23.128.000 $ von mehreren Verkäufern erworben hat, welche die Einheiten in Verbindung mit einem Angebot von Flow-Through-Einheiten von Canada Nickel erworben hatten.



Jede Einheit bestand aus einer Stammaktie von Canada Nickel und 0,35 Warrants auf den Erwerb einer Stammaktie von Canada Nickel. Jeder Warrant berechtigt den Inhaber, jederzeit vor dem 29. Dezember 2026 eine Stammaktie zu einem Preis von 1,77 $ zu erwerben, wobei das Verfallsdatum bei Eintreten bestimmter Ereignisse vorverlegt werden kann.



Vor den Aktienkäufen besaß Agnico Eagle keine Stammaktien von Canada Nickel. Nach den Aktienkäufen besitzt Agnico Eagle 19.600.000 Stammaktien und 6.860.000 Warrants, was ungefähr 12% der emittierten und ausstehenden Stammaktien auf nicht verwässerter Basis entspricht.



© Redaktion GoldSeiten.de / Rohstoff-Welt.de / MinenPortal.de