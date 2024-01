Der Nio ET9 ist eine Luxuslimousine, rund 5,33 Meter lang und basiert auf einer 900-Volt-Plattform. Er kann in China bereits zu Preisen ab 800.000 Yuan (rund 102.000 Euro) vorbestellt werden. Die Auslieferung soll im ersten Quartal 2025 beginnen. Der Nio ET9 verfügt über zwei Elektromotoren - einen Induktions-Asynchronmotor mit 180 kW Leistung an der Vorderachse und einen Permanentmagnet-Synchronmotor mit 340 kW an der Hinterachse. Das ergibt eine ...

Den vollständigen Artikel lesen ...