SHENZHEN (IT-Times) - Der chinesische Technologiekonzern BYD Company hat im Dezember 2023 mehr als 340.000 New Energy Vehicles (NEVs) ausgeliefert, ein deutliches Plus zum Vorjahr. Die Modelle haben sich aber unterschiedlich entwickelt. Die BYD Company Ltd. (ISIN: CNE100000296) konnte im Monat Dezember...

Den vollständigen Artikel lesen ...