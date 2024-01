Erstmals seit Beginn der beschlossenen Liquidation haben die Anleger des Deutschen Mittelstandsanleihen Fonds (in Liquidation) (WKN A1W5T2) eine Ausschüttung bzw. Abschlagszahlung im Gesamtvolumen von 40 Mio. Euro erhalten. Die Ausschüttung stammt aus den verfügbaren Barmitteln des Fonds zu Anfang Dezember 2023 und wurde vom bestellten Fonds-Liquidator Martin Flaunet (Deloitte Tax & Consulting) am 18.12.2023 angewiesen. Der Abschlag für Anleger der größten Anteilsklasse M beläuft sich auf rd. 11,10 Euro pro Fondsanteil. Laut Liquidator sei dies eine erste Abschlagszahlung auf die Liquidationsprämie, welche ohne Stornierung von Anteilen erfolgt sei.

Zudem wurde vom Liquidator erstmals ein FAQ zur aktuellen Situation und Vorgehensweise beim Deutschen Mittelstandsanleihen FONDS (in Liquidation), adressiert an die Anleger, veröffentlicht.

FAQ des Liquidators

Was sind die genauen Hintergründe der Liquidation?Die IPConcept (Luxemburg) S.A. hat in Wahrnehmung der ihr übertragenen Verantwortung per 14. Juni 2023 beschlossen, den seit dem 1. Januar 2022 von ihr verwalteten Deutsche Mittelstandsanleihen FONDS mit dem Ziel der zum nächstmöglichen Zeitpunkt erfolgenden Auflösung in Liquidation zu setzen. Die geplante Auflösung des seit dem Jahr 2013 bestehenden Fonds erfolgt vor dem Hintergrund der Wahrung von Anlegerinteressen.

Der externe Liquidator, der bestellt und aufsichtsrechtlich genehmigt wurde, ist Deloitte Tax & Consulting, Société à responsabilité limitée, handelnd durch Herrn Martin Flaunet.

Wie ist der Ablauf der Liquidation?Die Liquidation wird nach einem strukturierten ...

