Trotz Krieg, Krisen, Schulden, hohen Zinsen und Handelsstreitigkeiten: Die Wall Street hat ein Top-Börsenjahr hinter sich gebracht. Und auch 2024 verspricht viele Emotionen, denn es steht nicht nur die Geldpolitik im Fokus, sondern auch die US-Präsidentschaftswahl im November. Wir haben uns ein wenig umgeschaut und die Favoriten der Experten gesammelt.

2023: Top-Jahr am Aktienmarkt

Um gleich 54 Prozent hat der Nasdaq 100 im vergangenen Jahr zugelegt. 2023 war das beste Jahr seit 1999 für die US-Techaktien. Dabei haben insbesondere die "glorreichen Sieben" die Märkte angetrieben, wobei Nvidia und Meta performancetechnisch herausragten. Doch wie wird es 2024 laufen? Die Zinspolitik der Federal Reserve steht sicherlich im Fokus: Gelingt eine "weiche Landung" der US-Wirtschaft oder wird die Rezession noch mit Wumms zuschlagen? Ab dem Sommer dürften dann alle Augen auf die US-Präsidentschaftswahlen gerichtet sein. Welche Branchen profitieren von welchem Kandidaten und wer wird am Ende gewinnen? Das entscheidet oft über die Performance im Vorfeld und dann oft über mehrere Jahre danach.

Welche US-Aktien bieten das höchste Kurspotential?

Die Glaskugel haben die meisten Banken bereits im Dezember herausgeholt und ihre Kursziele für die Aktineindizes, für den Öl- oder den Goldpreis abgegeben. Wir finden, dass es sich lohnt, auf einige Favoriten des Marktes zu blicken. Als erstes widmen wir uns dem Kurspotential laut Analystenkonsens: Welche Aktien bieten demnach das meiste Potenzial im neuen Jahr? Dabei beschränken wir uns auf Aktien aus dem S&P500 und den Nasdaq 100 (Stand per 31. Dezember 2023).

Las Vegas Sands (Unterhaltung): Börsenwert rund 25 Mrd. US$. Aktueller Kurs: 49,21 US$, durchschnittliches Kursziel: 63 US$. Das Upsidepotenzial beträgt somit 28%. Aptiv (Automotive): Börsenwert rund 25 Mrd. US$. Aktueller Kurs: 89,72 US$, durchschnittliches Kursziel: 115 US$. Das Upsidepotenzial beträgt somit 28%. Marathon Oil (Öl-/Gasproduzent): Börsenwert rund 14 Mrd. US$. Aktueller Kurs: 24,16 US$, durchschnittliches Kursziel: 32 US$. Das Upsidepotenzial beträgt somit 32%. Schlumberger (Öl-/Gas-Dienstleister): ...

