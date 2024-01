Der polnische Hersteller Solaris hat von EMT Madrid einen Auftrag über die Lieferung von 50 neuen Elektrobussen erhalten. Die Lieferung der 30 Urbino 12 Electric sowie 20 Urbino 9 LE Electric an den ÖPNV-Betreiber soll bis Ende Juli 2024 abgeschlossen sein. "In den letzten Wochen haben wir viele beeindruckende Aufträge von Kunden aus ganz Europa erhalten. Ich freue mich, dass sich Madrid in diese Reihe einreiht", so Olivier Michard, Mitglied des ...

Den vollständigen Artikel lesen ...