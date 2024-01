Immerhin konnte ein Kursanstieg in Höhe von gut 13 % verbucht werden. Mit einem Kursniveau von rund 2.062 $ pro Feinunze notiert Gold auf einem Niveau wie zuletzt 2020 vor Beginn der Corona-Pandemie. Da Gold keine laufenden Erträge generiert, profitierte das Edelmetall in den letzten Wochen und Monaten deutlich von den Aussichten auf sinkende Zinsen. Der Aufwärtstrend dürfte sich zunächst weiter fortsetzen, wenn wohl auch nicht mehr mit einer ganz so hohen Dynamik.



