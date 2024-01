Die Aktie des Immobilienverwalters LEG Immobilien (WKN: LEG111) ist unverändert in das neue Jahr gestartet und steht aktuell bei 78,90 €. Zuletzt fiel sie durch einen extrem starken Anstieg von rund +43% seit Oktober auf. In der Immobilienbranche keimt wieder Hoffnung auf bessere Zeiten. Was ist im neuen Jahr zu erwarten? LEG Immobilien vorgestellt Die LEG Immobilien SE, kurz LEG, ist ein Wohnungsunternehmen mit einem Bestand von knapp 167.000 Mietwohnungen. ...

