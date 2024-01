Die Herausforderungen am Arbeitsmarkt sind auch im neuen Jahr nicht weniger geworden. Eine Studie zeigt auf, worauf sich Arbeitgeber am meisten konzentrieren sollten. Es passiert gerade viel in der Arbeitswelt. Die gegenwärtigen Themen und wie wir als arbeitende Gesellschaft mit ihnen umgehen, wird zwangsläufig die Zukunft der Arbeit prägen. Die "Arbeitsmarkt der Zukunft"-Studie des Karrierenetzwerks Xing in Zusammenarbeit mit dem Meinungsforschungsinstitut ...

Den vollständigen Artikel lesen ...