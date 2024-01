Xi Jinping stellt Kontrolle über Wirtschaftswachstum - das bekommt die Wirtschaft in China nun zu spüren. Neue Daten zeigen, dass es der Privatwirtschaft dennoch besser geht als den meist ineffektiven Staatsunternehmen. So zeigt der auf kleinere Privatunternehmen fokussierte Caixin Einkaufsmanagerindex (PMI) für das verarbeitende Gewerbe weiterhin im Wachstum. Dies ist der zweite Monat in Folge ...

Den vollständigen Artikel lesen ...