In Norwegen wurden 2023 insgesamt 104.590 Elektroautos neu zugelassen, wobei der Absatz von E-Autos im Dezember leicht schwächelte. Über die vergangenen zwölf Monate gesehen machten reine Elektroautos an den gesamten Pkw-Neuzulassungen 82,4 Prozent aus. Insgesamt wurden in Norwegen im Jahr 2023 exakt 126.953 Pkw neu zugelassen, darunter 104.590 BEVs und 10.169 Plug-in-Hybride. Der Gesamt-Pkw-Markt schrumpfte gegenüber 2022 um 27,2 Prozent (konkret ...

