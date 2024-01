© Foto: Lino Mirgeler - dpa



Getrieben von den Konflikten im Nahen Osten, insbesondere im Roten Meer, ist der Ölpreis zu Beginn des Jahres stark angestiegen. Die Hintergründe.Der Ölpreis ist am ersten Handelstag des neuen Jahres deutlich gestiegen. Dies ist auf die zunehmende Wahrscheinlichkeit von Lieferunterbrechungen im Nahen Osten zurückzuführen, die durch die jüngsten Zusammenstöße zwischen den Huthi-Rebellen und dem US-Militär im Roten Meer ausgelöst wurden. Darüber hinaus stützen Hoffnungen auf eine starke Nachfrage während der Feiertage und eine wirtschaftliche Erholung in China die positive Marktentwicklung. Am Dienstagmorgen stieg der Preis für Rohöl der Sorte Brent zeitweise um 1,28 US-Dollar oder 1,7 …