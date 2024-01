Die Aktie des BigTech-Giganten Apple fällt am Dienstag vorbörslich deutlich und dürfte einen schlechten Start in das Börsenjahr 2024 erleben. Hintergrund: eine frische Analystenstudie verbreitet Unruhe unter Aktionären. Apple ist mit einer Marktkapitalisierung von über 3 Billionen US-Dollar das mit Abstand größte Unternehmen der Welt, doch trotz dieses Gewichts hat eine Analystenstudie der britischen Barclays-Bank den Wert am Dienstag um 2,2 Prozent ...

Den vollständigen Artikel lesen ...