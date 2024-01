Frankfurt (www.fondscheck.de) - Reger Handel, viel Akzeptanz, neue Produkte und Anbieter - die großen ETF-Trends aus dem Jahr 2023 dürften sich ETF-Händlern zufolge auch 2024 fortsetzen, so die Deutsche Börse AG."ETFs werden weiter an Zuspruch gewinnen, und das Produktangebot wird sich weiter ausdifferenzieren", erkläre Frank Mohr von der Société Générale. Leo Puschmann von Lang & Schwarz erwarte anhaltend intensiven Handel, speziell mit ETFs, die die großen Indices abbilden würden, also MSCI World-, S&P 500- und NASDAQ 100-ETFs. ...

