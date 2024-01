Aktiv gemanagt: So liegt unser wikifolio Stockpicking österreich DE000LS9BHW2: +0.57% vs. last gabb, +0.57% ytd, +75.10% seit Start 2013. Gesamtstand seit Start unserer Real-Money-Veranlagungen 2002 (erst Brokerjet, dann wikifolio): Aus 10.000 Euro wurden 115.018 Euro. . Alle Trades unter https://www.wikifolio.com/de/at/w/wfdrastil1 . Passiv gemanagt: Das Depot bei dad.at ist gerade in Umstellung, weil zu Jahresbeginn die Partnerwerte wieder neu aufgenommen werden, bis Mitte Jänner geht die Übersicht wieder live. (Der Input von Christian Drastil für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 02.01.)

