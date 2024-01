EXETER (dpa-AFX) - In Großbritannien war das zurückliegende Jahr nach Einschätzung des Wetterdiensts das zweitwärmste seit Beginn der Aufzeichnungen. Die Jahresmitteltemperatur lag nach vorläufigen Daten bei 9,97 Grad Celsius, wie das Met Office am Dienstag bekannt gab. Damit liege der Wert direkt hinter dem Rekordwert von 10,03 Grad aus dem Jahr 2022. "Der Klimawandel beeinflusst die Temperaturaufzeichnungen im Vereinigten Königreich auf lange Sicht", teilte der Wetterdienst mit. 2023 gehe als weiteres sehr warmes Jahr und als zweitwärmstes in die Aufzeichnungen seit 1884 ein. In den Landesteilen Wales und Nordirland war 2023 sogar das wärmste Jahr./kil/DP/stw