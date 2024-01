NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Pernod Ricard vor den am 15. Februar erwarteten Halbjahreszahlen von 220 auf 200 Euro gesenkt. Die Einstufung wurde auf "Buy" belassen. Analyst Edward Mundy rechnet laut einer am Dienstag vorliegenden Studie für das zweite Geschäftsquartal des Spirituosenherstellers mit einer Beschleunigung des Umsatzrückgangs im Vergleich zum ersten Jahresviertel 2023/24. Er ist insgesamt nun vorsichtiger gestimmt und kappte daher seine Schätzung für das Ergebnis je Aktie im Gesamtjahr. Dabei verwies er auf die "Normalisierung nach dem pandemiebedingten Super-Zyklus". Das mittelfristige Wachstumsbild erscheine indes weiterhin günstig. Mundy lobte obendrein die Balance zwischen Umsatz und wachsendem Kostenbewusstsein./ck/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 02.01.2024 / 10:00 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.01.2024 / 10:00 / ET



ISIN: FR0000120693