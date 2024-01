Der US-Aktienmarkt ist am Dienstag mit Verlusten in das neue Börsenjahr gestartet. Die Mehrheit der Anleger ziehe derzeit wohl ihre Wetten auf rasch sinkende Leitzinsen zurück und spekuliere nun darüber, dass der jüngste Börsenaufschwung übertrieben gewesen sei, hieß es am Markt. Andere Marktteilnehmer sprachen von einer "gesunden Pause". Der Dow verbuchte im frühen Handel ein Minus von 0,1 Prozent auf 37.670 Punkte. Der Nasdaq 100 fiel um 1,5 Prozent auf 16.570 Punkte. Der marktbreite S&P 500 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...