1. Jänner Kein Konzept, Tagebuch. Am 1. Jänner wird freilich nicht gehandelt, im Jahr 2024 geht es aber schon am 2. Jänner los und dies dann gleich von Dienstag bis Freitag mit vier Handelstagen. Ich freue mich auf dieses Büchlein und auch auf das neue Börsejahr. Konzept zum Büchlein gibt es keines, es geht vielmehr tagebuchgerecht darum, ein paar Notizen zu machen und die am Abend oder am nächsten Morgen zusammenzuschreiben. Um den Jahreswechsel hat mich börslich vor allem noch der Abschluss der aufwendigen Serie "30x30 Finanzwissen pur" beschäftigt, dies mit etlichen Takeaways aus 2023. Wir hatten ein gutes Börsejahr, aber die Beteiligung hat weiter abgenommen. Ich habe für mich die Punkte "nach wie vor keine ...

