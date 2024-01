1. Jänner 2024 Ja, ich bin ein grosser Sportfan, habe aber nicht wirklich die wichtigen Trophy-Orte parat, wenn es darum geht, ausserhalb Österreichs die grossen Sportstätten dieser Welt besucht zu haben, Ausnahmen vielleicht Roland Garros oder Madison Square Garden für eine Wrestlemania. In Österreich war ich freilich an sehr vielen Orten, bei den Skiklassikern, in den Fussballstadien, bei der Nordischen WM in der Ramsau und vieles mehr. Bei mir kommt der Sport-Passiv-Nerd eher über den exzessiven TV-Konsum. Bereits im Elternhaus ist fast immer Sport im TV gelaufen und in meiner Selbstständigkeit bin ich meist allein im täglichen Arbeitsumfeld und da rennen Sport-TV-Sender als First oder Second Screen mit. Nicht immer bekommt man da alles mit ...

Den vollständigen Artikel lesen ...