Bitcoin Minetrix Presale explodiert auf 7,2 Millionen Dollar - Lohnt es sich, jetzt zu investieren?

Der Kryptomarkt zeigt bereits Stärke im neuen Jahr. Der Bitcoin-Kurs hat inzwischen die 45.000 Dollar Marke überschritten und durch die möglicherweise bald genehmigten ETFs in den USA wäre es keine große Überraschung, wenn auch die 50.000 Dollar Marke bald in Angriff genommen werden würde. Auch die meisten Altcoins liegen bereits deutlich im Plus. Für den Bullrun, der in den nächsten Jahren erwartet wird, sollten sich Investoren auch wieder darauf einstellen, dass hier neue Coin aufkommen, die den Markt nachhaltig prägen können. Solana (SOL) ist zum Beispiel auch erst seit der letzten Rallye in den Jahren 2020/2021 auf dem Markt und der Coin hat innerhalb kürzester Zeit von ein paar Cent ein Allzeithoch von 260 Dollar erreicht. Vor diesem Hintergrund ist es spannend zu beobachten, dass Bitcoin Minetrix (BTCMTX) sich ebenfalls gerade für den nächsten Bullrun positioniert und zu einem der wichtigsten Coins in diesem Jahr werden könnte.

Bitcoin Minetrix: Was kann die neue Plattform?

Bitcoin Minetrix kommt mit einem einzigartigen Konzept, welches das Bitcoin Mining schon bald wieder für alle zugänglich machen könnte. Die Plattform kommt mit dem nativen Token $BTCMTX, der Investoren eine Reihe von Vorteilen bieten kann. Anleger, die $BTCMTX-Token halten und diese staken, können im ersten Schritt dafür eine Rendite erhalten, wie man das auch von anderen Proof of Stake Coins kennt. Dabei ist die APY (jährliche Rendite überdurchschnittlich hoch, da diese derzeit bei 88 % liegt. Dieser Wert hängt zwar mit der Größe des Staking Pools zusammen und kann mit der Zeit noch sinken, wenn mehr Käufer ihre Token in den Staking Pool einzahlen, allerdings wird erwartet, dass sich die APY im mittleren zweistelligen Bereich einpendelt, was immer noch einer extrem hohen Rendite entspricht.

(BTCMTX Staking-Übersicht - Quelle: Bitcoin Minetrix)

Nach dem Vorverkauf startet die Stake to Mine-Phase, die das eigentliche Herzstück von Bitcoin Minetrix darstellt. Dadurch wird es Investoren ermöglicht, ein Guthaben zu erhalten, welches für das Bitcoin Cloud Mining verwendet werden kann, wenn sie ihre Token staken. Anstatt der zusätzlichen Token werden dann also Credits ausgezahlt, mit denen man gewisse Zeitfenster zum Schürfen neuer Bitcoin nutzen kann.

Dabei ist es nicht mehr nötig, dass Interessenten sich selbst mit verschiedenen Cloud-Anbietern beschäftigen, die vielleicht mit unseriösen Angeboten locken und am Ende keine Belohnung auszahlen. Das Team hinter Bitcoin Minetrix führt bereits selbst Verhandlungen mit unterschiedlichen Anbietern, sodass Investoren das Guthaben für das Mining automatisch erhalten, wenn sie ihre $BTCMTX-Token staken.

(Stake to Mine Dashboard - Quelle: Bitcoin Minetrix)

Mining für alle

Durch den einzigartigen Ansatz löst Bitcoin Minetrix gleich mehrere Probleme. Herkömmliches Bitcoin Mining ist für die meisten keine Alternative, da die dafür notwendige Hardware teuer ist und die Energiekosten zu hoch sind. Wer sich heute ein gängiges Modell eines Mining Rigs kaufen würde, würde mit Strompreisen um die 0,40 Cent pro KW, wie sie in Deutschland nicht selten sind, weit mehr für den Strom zahlen, als man an Bitcoin erhält. Durch Bitcoin Minetrix wird es möglich, das digitale Gold ohne eigene Hardware zu schürfen.

Zwar gibt es Cloud Mining schon länger, allerdings ist dieser Sektor voll mit Scamern, die am Ende keine Bitcoin auszahlen oder Kunden mit langen Verträgen binden wollen, sodass man im Bullrun zwar profitiert, bei fallenden Preisen aber draufzahlt. Mit Bitcoin Minetrix gehört das alles der Vergangenheit an. Wer seine Token in den Staking Pool einzahlt, muss sich um nichts weiter kümmern und erhält die Credits für das Mining automatisch. Ein zusätzliches Risiko durch eine dritte Partei gibt es nicht.

$BTCMTX mit x20 Potenzial?

Der native Token der Plattform - $BTCMTX - könnte in diesem Jahr einer der wichtigsten Coins werden. Experten, die auf das Projekt aufmerksam geworden sind, gehen davon aus, dass der Token durch den niedrigen Vorverkaufspreis noch stark unterbewertet ist und das volle Potenzial erst entfaltet wird, wenn $BTCMTX an den Kryptobörsen handelbar ist. Während die einen von einem Anstieg um das 10-fache sprechen, gehen andere in bullischen Szenarien sogar von einer Verhundertfachung (x100) des aktuellen Vorverkaufspreises aus.

Selbst wenn die Wahrheit nur irgendwo dazwischen liegen sollte, würde das bedeuten, dass der $BTCMTX-Preis nach dem Presale um das 20-fache ansteigen könnte. Investoren haben den großen Vorteil, dass sie neben der möglichen Kurssteigerung bei $BTCMTX durch das Mining auch indirekt von steigenden Bitcoin-Preisen profitieren. Da erwartet wird, dass Bitcoin schon in diesem Jahr ein neues Allzeithoch erreichen könnte, könnte sich also auch ein Investment in $BTCMTX lohnen. Zumindest sehen das zahlreiche Investoren so, die bereits $BTCMTX-Token im Wert von 7,2 Millionen Dollar gekauft haben.

Bei der aktuellen Dynamik dürfte es nicht mehr allzu lange dauern, bis der $BTCMTX-Vorverkauf endet. Während des Presales haben Anleger noch den großen Vorteil, dass der Preis fix vorgegeben ist und mehrfach angehoben wird, sodass sich für frühe Käufer bereits ein Buchgewinn ergibt, während es nach dem Listing an den Exchanges schnell zu erhöhter Volatilität kommen dürfte, bei der sich der Preis innerhalb kürzester Zeit vervielfachen könnte, wie man das schon oft nach erfolgreichen ICOs beobachten konnte.

Jetzt rechtzeitig einsteigen und $BTCMTX im Presale kaufen.



