Es ist ja nicht so, als sei nichts geschehen. So ist die Einführung des Cell-Broadcast-Systems zur Warnung der Bevölkerung ein wichtiger Fortschritt. Doch der Katastrophenschutz muss permanent an neue Herausforderungen angepasst und entsprechend ausgestattet werden. Das gilt für Hochwasserlagen ebenso wie für Waldbrände. Selbst wenn die Haushaltslage angespannt ist: Es wird Zeit, solche Mängel zu beseitigen, und auch dafür zu sorgen, dass Deiche stets in einem makellosen Zustand sind.Es ist wie mit einer Versicherung: Man hofft, dass man sie nie benötigt. Doch wenn etwas passiert, wenn wie aktuell etliche Flüsse über die Ufer treten, ist man heilfroh, dass man sie hat.



