Der Video-Workshop mit Stefan Klotter: Das kleine Einmaleins der Charttechnik! Jetzt mehr erfahren: https://tinyurl.com/4bbazdwr Im Interview mit wallstreetONLINE spricht Stefan Riße, Kapitalmarktstratege bei Acatis Investment, über die Allmacht der "Magnificent Seven" im Jahr 2023 und die Aussichten für das neue Jahr. Riße betont die Bedeutung einer richtigen Diversifizierung für 2024, insbesondere in Bereiche wie erneuerbare Energien. Er sieht großes Potenzial in Unternehmen, die in saubere Technologien investieren, trotz der anfänglichen Marktschwankungen. Europäische und asiatische Firmen in diesem Sektor sollen ebenfalls beachtet werden, da sie ihre Präsenz in den USA ausbauen. Was in den kommenden zwölf Monaten außerdem wichtig wird: Jetzt das komplette Interview ansehen!