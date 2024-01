Delta Air Lines erhält zum dritten Mal in Folge den Platinum Award von Cirium für globale operative Exzellenz.

Avianca Airlines entwickelt sich zum weltweiten Spitzenreiter in puncto Pünktlichkeit.

Delta Air Lines führt die Liste auch in Nordamerika an, während Iberia Express in Europa, Copa in Lateinamerika, ANA im asiatisch-pazifischen Raum und Oman Air im Nahen Osten und Afrika Spitzenreiter sind.Safair triumphiert als führender Billigfluganbieter.

Der Minneapolis St. Paul International Airport sticht als Spitzenreiter unter den weltweit leistungsfähigsten Flughäfen im Jahr 2023 hervor.

Cirium, die weltweit renommierteste Quelle für Luftfahrtanalysen, veröffentlicht heute die mit Spannung erwartete 2023 On-Time Performance Review, die operative Spitzenleistungen in einer Branche würdigt, die sich durch ihre Komplexität auszeichnet. Die diesjährigen Gewinner aus allen Teilen der Welt haben sich nicht nur der Herausforderung gestellt, sondern auch neue Maßstäbe in Bezug auf operative Leistung und Pünktlichkeit gesetzt.

Delta Air Lines wurde zum dritten Mal in Folge mit dem Cirium Platinum Award ausgezeichnet, was ein Beweis für das Engagement des Unternehmens für betriebliche Leistung und die Minimierung von Passagierunterbrechungen ist.

Neben der Auszeichnung mit dem Cirium Platinum Award führte die Fluggesellschaft auch die Rangliste für die pünktlichste Fluggesellschaft in Nordamerika an. Die begehrte Position der pünktlichsten internationalen Fluggesellschaft ging an Avianca Airlines mit Sitz in Bogota, Kolumbien. Zu den Preisträgern in den anderen Regionen gehören ANA für den asiatisch-pazifischen Raum, Oman Air für den Nahen Osten und Afrika, Copa in Lateinamerika und Iberia Express in Europa. Der führende Billigfluganbieter war Safair und der Minneapolis St. Paul International Airport erhielt den Titel des besten Flughafens der Welt. Detailliertere Ergebnisse finden Sie weiter unten und werden außerdem veröffentlicht unter www.cirium.com.

Ein pünktlicher Flug wird als ein Flug definiert, der innerhalb von 15 Minuten nach der geplanten Ankunft am Gate ankommt. Für einen Flughafen wird er als Abflug innerhalb von 15 Minuten nach dem planmäßigen Abflug definiert.

Jeremy Bowen, CEO von Cirium, erklärte: "Es ist beeindruckend zu sehen, dass Delta Air Lines zum dritten Mal in Folge mit dem Platinum Award ausgezeichnet wurde und an der Spitze der Kategorie Nordamerika steht. Andere ausgezeichnete Fluggesellschaften und Flughäfen haben die operativen Hürden des Jahres mit außergewöhnlichen Leistungen gemeistert. Ihr unablässiges Streben nach Effizienz und Pünktlichkeit ist bemerkenswert und lässt uns auf ein vielversprechendes Jahr 2024 für den Luftfahrtsektor blicken."

Auch im 15.Jahr seit der Einführung des Cirium On-Time Performance-Programms wird die operative Leistung der Fluggesellschaften weltweit genauestens überwacht. Unsere umfangreichen und neutralen Daten, die wir aus über 600 Echtzeit-Informationsquellen beziehen, sind für die Akteure der Branche von entscheidender Bedeutung. Unsere Daten decken Fluggesellschaften, Flughäfen, globale Vertriebssysteme, Zivilluftfahrtbehörden und mehr ab und gewährleisten so eine umfassende und neutrale Perspektive.

Cirium bleibt auch im neuen Jahr, in dem sich die Branche an die Post-Pandemie-Normen anpasst, weltweit führend bei der Überwachung der Pünktlichkeit in der Luftfahrt. Die Daten und Analysen des Unternehmens sind so gestaltet, dass sie den Akteuren der Branche eine neutrale, unabhängige Perspektive bieten, die auf einem umfassenden und detaillierten Informationspool basiert, der aus mehr als 600 Quellen für Echtzeit-Fluginformationen gesammelt und zusammengestellt wurde.

Dazu gehören die Fluggesellschaften selbst, Flughäfen, globale Vertriebssysteme, Positionsdaten, Zivilluftfahrtbehörden, Flugsicherungsdienstleister, urheberrechtlich geschützte Datenpartnerschaften und das Internet. Die Pünktlichkeitsdaten von Cirium werden von einem völlig unabhängigen Beratergremium kontrolliert, das sich aus Branchenexperten mit einem unparteiischen Blick auf den Luftfahrtsektor zusammensetzt. Die Kontrolle des Gremiums gewährleistet die Genauigkeit und die korrekte Darstellung aller Informationen, die das Unternehmen zur Verfügung stellt.

Die Ergebnisse für 2023 für die Top-5-Performer in allen Kategorien sind die folgenden:

Die weltweit führenden Fluggesellschaften waren:

Fluggesellschaft Pünktlichkeits-Ranking Pünktliche Ankunft Flüge insgesamt Avianca Airlines (AV) 1 85,73 213.039 Azul Airlines (AD) 2 85,51 310.972 Qatar Airways (QR) 3 85,11 183.090 Delta Air Lines (DL) 4 84,72 1.635.486 Iberia (IB) 5 84,38 170.750

Die leistungsstärksten internationalen Flughäfen des Jahres 2023 waren:

Flughafen Pünktlichkeits-Ranking Pünktlicher Abflug Flüge insgesamt Minneapolis-St. Paul International Airport (MSP) 1 84,44 289.817 Rajiv Gandhi International Airport (HYD) 2 84,42 168.426 Kempegowda International Airport (BLR) 3 84,08 237.461 El Dorado International Airport (BOG) 4 84,01 292.486 Salt Lake City International Airport (SLC) 5 83,99 226.705

Die führenden Fluggesellschaften in Nordamerika waren:

Fluggesellschaft Pünktlichkeits-Ranking Pünktliche Ankunft Flüge insgesamt Delta Air Lines (DL) 1 84,72 1.635.486 Alaska Airlines (AS) 2 82,25 404.925 American Airlines (AA) 3 80,61 1.998.844 United Airlines (UA) 4 80,04 1.513.432 Southwest Airlines (WN) 5 76,26 1.459.926

Die führenden Fluggesellschaften in Europa waren:

Fluggesellschaft Pünktlichkeits-Ranking Pünktliche Ankunft Flüge insgesamt Iberia Express (I2) 1 84,58 40.985 Iberia (IB) 2 84,38 170.750 Austrian Airlines (OS) 3 82,99 113.587 LOT Polish Airlines (LO) 4 82,83 96.112 Norwegian Air Shuttle (DY) 5 82,75 82.791

Die führenden Fluggesellschaften in Lateinamerika waren:

Fluggesellschaft Pünktlichkeits-Ranking Pünktliche Ankunft Flüge insgesamt Copa Airlines (CM) 1 89,46 115.657 Avianca Airlines (AV) 2 85,73 213.039 Azul Airlines (AD) 3 85,51 310.972 LATAM Airlines (LA) 4 84,00 508.721 Caribbean Airlines (BW) 5 81,73 26.644

Die führenden Fluggesellschaften im asiatisch-pazifischen Raum waren:

Fluggesellschaft Pünktlichkeits-Ranking Pünktliche Ankunft Flüge insgesamt All Nippon Airways (NH) 1 82,75 302.279 Japan Airlines (JL) 2 82.,58 308.302 Thai AirAsia (FD) 3 82,52 113.871 IndiGo (6E) 4 82,12 678.446 Air New Zealand (NZ) 5 79,68 175.876

Die führenden Fluggesellschaften im Nahen Osten und Afrika waren

Fluggesellschaft Pünktlichkeits-Ranking Pünktliche Ankunft Flüge insgesam Oman Air (WY) 1 92,53 45.908 Safair (FA) 2 92,36 55.444 Royal Air Jordanian (RJ) 3 87,51 32.706 Qatar Airways (QR) 4 85,11 183.090 Etihad Airways (EY) 5 82,90 65.376

Die führenden Billigfluggesellschaften waren:

Fluggesellschaft Pünktlichkeits-Ranking Pünktliche Ankunft Flüge insgesamt Safair (FA) 1 92,36 55.444 Azul Airlines (AD) 2 85,51 310.972 Hong Kong Express (UO) 3 85,23 23.761 Jetstar Japan (GK) 4 84,60 33.932 Iberia Express (I2) 5 83,58 40.985

