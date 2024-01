Svante Technologies Inc. (Svante), ein führender Anbieter von Lösungen zur Kohlenstoffabscheidung und -entfernung, gab heute die Ernennung von Justine Fisher zum Chief Financial Officer (CFO) bekannt. Das Unternehmen expandiert seit dem Abschluss seiner Finanzierungsrunde der Serie E in Höhe von 318 Millionen US-Dollar im Dezember 2022 rasch, verdoppelt nahezu seine Mitarbeiterzahl und ernennt neuen Chief Operating Officer (COO), Chief Revenue Officer (CRO) und Chief Commercial Officer (CCO).

"Während wir weiterhin unsere Geschäftstätigkeiten weltweit ausbauen, möchten wird sicherstellen, dass alle Bestandteile unseres Geschäfts bereitstehen und in der Lage sind, unsere rasche Skalierung zu unterstützen, insbesondere diejenigen, die unsere Finanzberichterstattung und erfolgreichen Geschäftsbeziehungen mithilfe bestehender Investoren und künftiger Finanzquellen beeinflussen", so Claude Letourneau, President und CEO von Svante. "Ich bin hocherfreut, Justine Fisher im C-Suite-Team von Svante willkommen zu heißen und bekannt geben zu dürfen, dass Karen Miller, Vice President of Finance und Internal Controls, Kent Alekson, Vice President of Corporate Development, und Tyler Cheyne, Vice President of People and Culture, dem neuen CFO direkt unterstellt sind."

"Das Kohlenstoffmanagement ist eine entscheidende Säule des grünen industriellen Wandels, die uns unterstützen wird, den Klimawandel zu verlangsamen. Ich fühle mich sehr geehrt, Teil der Kohlendioxidabscheidungslösung von Svante zu sein", erklärte Justine Fisher. "Es ist beeindruckend, eine derart rasche Skalierung eines Unternehmens zu sehen, wie sie Svante im Verlauf der letzten Jahre erlebt hat, und ich freue mich nun auf die Zusammenarbeit mit Claude Letourneau und dem Team, um die nächste Wachstumsphase des Unternehmens einzuleiten, wenn wir die Vermarktung rund um den Globus verwirklichen."

Justine Fisher bringt eine mehr als 20-jährige Erfahrung in den Bereichen Unternehmensfinanzierung, Kapitalbeschaffung, Bilanzmanagement und Investorenkommunikation in den Rohstoff- und Industriesektoren in das Unternehmen ein. Sie wird die strategische Planung, Budgetierung, Prognosen, Leistungsberichterstattung, Buchhaltung, die Treasury-, Steuer- und Finanzberichterstattungsfunktionen des Unternehmens überwachen sowie für die People and Culture Group von Svante verantwortlich zeichnen. Sie wird als Verwalter der Finanzangelegenheiten von Svante mit externen Interessengruppen fungieren, darunter Kapitalmärkte, institutionelle Investoren, Kreditgeber, Regulierer und Wirtschaftsprüfer. Dies umfasst die Sicherstellung der Einführung und Implementierung neuer digitaler Business-Technologien, um eine vernetzte Finanzorganisation zu erstellen, die Echtzeit-Einblicke zur Verfügung stellen kann, um über wichtige unternehmerische Entscheidungen zu informieren und den Unternehmenswert in die Höhe zu treiben. Justine Fisher wird die Bemühungen leiten, um sicherzustellen, dass unsere Belegschaft qualifiziert und motiviert ist, um die Unternehmensziele und -zwecke von Svante anzustreben.

Seit seiner Gründung im Jahr 2007 ist Svante auf eine Beschäftigtenzahl von nahezu 300 Fachkräften angewachsen und hat sich zu einem Weltmarktführer für Lösungen zur Kohlenstoffabscheidung und -entfernung entwickelt. Das Unternehmen erstellt auf festen Sorptionsmitteln basierende Filter und Maschinen, die CO2, ein schädliches Treibhausgas, von Industrieanlagen der "Hard-to-abate"-Sektoren abscheiden. Die Filter des Unternehmens können auch für die Entfernung von CO2 aus der Atmosphäre mithilfe des Direct-Air-Capture-Verfahrens (DAC) verwendet werden.

Über Svante

Svante hat seinen Hauptsitz in Vancouver (Provinz British Columbia, Kanada) und ist ein zielgerichtet arbeitender, führender Anbieter von Lösungen zur Abscheidung und Beseitigung von Kohlenstoff. Das Unternehmen produziert nanotechnische Filter und modulare Rotationsschütz-Maschinen, die CO2 auf umweltverträgliche Weise aus Industrieemissionen und der Luft abscheiden und entfernen. Svante gehört zu den 2023 Global Cleantech 100, den XB100 World's Top 100 Deep Tech Companies der XPRIZE Foundation, und wurde von Corporate Knights im Ranking Future 50 Fastest Growing Sustainable Companies auf den zweiten Platz gesetzt. Weitere Information finden Sie unter www.svanteinc.com und folgen Sie Svante auf LinkedIn www.linkedin.com/svantesolutions.

