London (ots/PRNewswire) -Die "Yes! Another vegan"-Kampagne nimmt die stereotype Reaktion auf die Ankündigung einer veganen Lebensweise auf und macht sie sich zu eigen: das AugenrollenWenn The Body Shop heute bekannt gibt, die erste globale Kosmetikmarke* der Welt zu sein, die in allen Bereichen, einschließlich Hautpflege, Körperpflege, Haarpflege, Make-up und Parfüm, 100 % vegane Produktformulierungen anbietet, werden Millionen von Augen auf der ganzen Welt rollen. Das gesamte Produktportfolio wurde von der Vegan Society zertifiziert.** Der wegweisende Beauty-Einzelhändler hat das ehrgeizige Ziel erreicht, das er sich 2021 gesetzt hatte, als bereits 60 % seiner Produkte das Siegel der Vegan Society trugen.The Body Shop war auch der erste Beauty-Einzelhändler, der 1989 eine Kampagne gegen Tierversuche für Kosmetika gestartet hat, weil er der Überzeugung ist, dass Tiere nicht für die Schönheit missbraucht werden dürfen. Während der Kampf für ein weltweites Verbot von Tierversuchen für Kosmetika weitergeht, stellt für The Body Shop eine vollständig vegane Produktpalette den nächsten Meilenstein in Sachen tierleidfreier Schönheit dar.Prognosen zufolge wird die vegane Kosmetikindustrie zwischen 2023 und 2028 mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 6,31 % zunehmen und bis 2028 ein Volumen von 24 Milliarden US-Dollar erreichen[1]. Da mehr als jeder zehnte junge Mensch angibt, dass "vegan" ein wichtiger Faktor bei seinen Kaufentscheidungen in Sachen Gesundheit und Schönheit ist[2], trägt The Body Shop mit diesem Schritt auch den wachsenden Ansprüchen seiner Kunden Rechnung.The Vegan Society stellt den weltweiten Goldstandard im Bereich der Zertifizierung von veganen Produkten in verschiedenen Branchen dar und ist ein vertrauenswürdiges Gütesiegel für die Produkte von The Body Shop. Der Zertifizierungsprozess zur Erlangung des Siegels erfolgt extrem sorgfältig und jeder Lieferant und Hersteller von Rohstoffen innerhalb des Produktkatalogs wird akribisch geprüft. Für The Body Shop bedeutete dies, dass über 4.000 Inhaltsstoffe für mehr als 1.000 Produkte validiert werden mussten, um das Siegel tragen zu dürfen.Ian Bickley, Geschäftsführer von The Body Shop, kommentierte: "Wir haben es geschafft! Jede einzelne Produktformulierung von The Body Shop ist jetzt von The Vegan Society zertifiziert. Wir wissen, dass vegane Beauty-Produkte für Millionen von Menschen auf der ganzen Welt wichtig sind. Daher haben wir unermüdlich daran gearbeitet, diesen großen Meilenstein zu erreichen. Wir waren das erste Kosmetikunternehmen, das gegen Tierversuche in Kosmetika gekämpft hat. Wir waren die erste große globale Kosmetikmarke, die tierleidfreien Moschus in ihren Parfums verwendet hat. Jetzt ist uns eine weitere weltweite Premiere gelungen."Die Direktorin für Geschäftsentwicklung bei The Vegan Society, Chantelle Adkins, meinte dazu: "Wir gratulieren The Body Shop heute ganz herzlich, dass 100 % ihrer Produktformulierungen vegan sind und mit dem Vegan Trademark von The Vegan Society zertifiziert wurden. Dies war ein Riesenprojekt für das Unternehmen und zeigt sein Engagement und seine Begeisterung für vegane Kosmetik. Wir hoffen, dass dieser wichtige Schritt einen globalen Standard für andere Kosmetikmarken setzen wird und zu weiteren Veränderungen inspiriert, um die Nutzung und Ausbeutung von Tieren in der gesamten Branche zu reduzieren."Die Marketing-Kampagne greift spielerisch eine gängige Reaktion auf, wenn jemand das V-Wort erwähnt: das Augenrollen.*Im Dezember 2023 hat The Vegan Society The Body Shop zur ersten globalen Kosmetikmarke gekürt, die 100 % vegane Produktformulierungen erreicht hat, die von The Vegan Society zertifiziert sind.**Ab Dezember 2023 sind alle aktuellen Produktformulierungen von The Body Shop von The Vegan Society zertifiziert. Es kann sein, dass alte, eingestellte Rezepturen, die nicht von The Vegan Society zertifiziert wurden, noch im Handel erhältlich sind, bis sie abverkauft werden.[1] Research and Markets, Global Vegan Cosmetics Market Outlook, 2028, (Mai 2023).[2] Nationale repräsentative Erhebung des Vereinigten Königreichs unter den 18- bis 24-Jährigen aus dem YouGov GB Profiles-Datensatz vom 12.11.2023.