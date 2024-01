FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach einem wechselhaften Start in das neue Börsenjahr 2024 dürfte der Dax am Mittwoch einige Punkte abgeben. Nahe 17 000 Punkten war er am Vortag nur um 40 Punkte an einem erneuten Rekord vorbeigeschrammt, doch für mehr fehlte die Kraft. Dies dürfte sich am zweiten Handelstag des Jahres fortsetzen: Der Broker IG taxierte den Dax zweieinhalb Stunden vor dem Xetra-Start 0,3 Prozent tiefer auf 16 724 Punkte. Erst bei 16 663 Zählern würde ihm ein erneuter Test der 21-Tage-Linie winken.

Die Commerzbank-Experten beobachten unter den Anlegern im neuen Jahr tendenziell etwas Risikoscheu, nachdem der Dax 2023 das beste Börsenjahr seit 2013 vollzogen hatte. Ausdruck dessen war am Vorabend in New York eine Korrekturbewegung an der US-Technologiebörse Nasdaq. Anleger warten gespannt auf Konjunkturdaten, die wichtig sind für den weiteren geldpolitischen Kurs. Sie entscheiden damit auch darüber, ob die eingepreisten Zinssenkungserwartungen gerechtfertigt sind.

Am Mittwoch gibt es etwa den Einkaufsmanagerindex für die US-Industrie, der vom US-Institut ISM veröffentlicht wird. Dieser wird ergänzt durch das Protokoll der US-Notenbank Fed, das Details aus der vergangenen Zinssitzung preisgeben könnte. Laut der Commerzbank liegt der Fokus aber stark auf Neuigkeiten zum US-Jobmarkt im Laufe der Woche, die am Freitag mit dem offiziellen Arbeitsmarktbericht gekrönt werden./tih/jha/