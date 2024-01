Der DAX (WKN: 846900) ist mit leichten Gewinnen ins neue Jahr gestartet. Trotz zwischenzeitlich deutlich höherer Zuwächse reichte es am Ende aber nur für ein kleines Plus von 18 Punkten. Das größte deutsche Börsenbarometer ging +0,11% höher mit 16.769 Punkten aus dem Handel. Dagegen startete die Wall Street mit deutlichen Abgaben ins Jahr 2024. Am Morgen zeichnete sich noch ein sehr positiver Handelstag ab. Mit guten Vorsätzen ging es für die deutschen ...

