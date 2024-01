Inmitten der aktuellen wirtschaftlichen Herausforderungen eröffnen sich für aufmerksame Anleger manchmal einzigartige Chancen, die man gern in die Kategorie Deep Value einordnen kann. Hinter dem Begriff verbergen sich Aktien, die aufgrund temporärer Umstände stark unterbewertet sein können, langfristig aber über ein erhebliches Potenzial verfügen könnten. In diesem Zusammenhang rücken deutsche Schwergewichte wie Lufthansa (WKN: 823212) oder Volkswagen (WKN: 766400) in den Fokus. Beide verfügen über ...

Den vollständigen Artikel lesen ...