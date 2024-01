The following instruments on XETRA do have their last trading day on 03.01.2024Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 03.01.2024ISIN NameUS7864552044 SAFESTORE HLD.UNSP.ADR/2DE000LB0Z0V6 LBBW DAI BOANL SZ P 14/24DE000LB00CC2 LBBW DAI BOA SZ P 14/24DE000LB00CD0 LBBW SIE BOA SZ P 14/24US89236TFS96 TOYOTA M.CRD 19/24 MTNDE000HLB2U81 LB.HESS.THR.CARRARA07G/20DE000HCB0AX8 HCOB IS 20/24DE000LB008S0 LBBW VOW3 BOA FLR P 15/24DE000LB1DQS3 LBBW GM-FLOATER 17/24DE000LB1GKH2 LBBW BAS BOS 17/24DE000LB1GKJ8 LBBW DAI BOS 17/24US37185LAJ17 GENESIS EN./FIN. 2025DE000A1YC210 NIEDERS.SCH.A.14/24 A.840NO0010914914 SOLIS BD CO.21/24 FLRUS44891CBR34 HYUNDAI CAP. 21/24 MTNDE000HLB7AQ6 LB.HESS.THR.CARRARA12V/22US912803GS64 USA 23/53 PRI STRIPS