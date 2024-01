News von Trading-Treff.de Die Vola im DAX zieht zum Jahresstart an, der Nasdaq korrigiert erneut etwas stärker. Meine Tradingideen am Mittwoch den 03.01.2024 Berg- und Talfahrt im DAX am ersten Handelstag des Jahres Als Videoversion: Die kurze Handelswoche nach Weihnachten war für das Trading eine eher schwierige Zeit, da hier kaum Impulse vorhanden waren. Alle Schlusskurse lagen auf einem vergleichbarem Niveau, wie ich in der Analyse zum Jahresende ...

