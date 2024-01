Wir werfen einen Rückblick auf die Goldpreisentwicklung (ISIN: XC0009655157) am Dienstag, den 02.01.2024. Ebenso analysieren wir den EUR/USD und dessen Einfluss auf den Gold- und Silberpreis im Euroraum. Was erwartet Euch im Tagesrückblick? Goldpreisentwicklung in USD EUR/USD und Auswirkung auf Goldpreis Silberpreis in USD Silberpreis in EUR Gold-Silber-Ratio Kupferpreis in USD Die 2.100 USD verlieren wir langsam aus dem Blick. Die USD Erholung tut dem Goldpreis nicht gut. Der erste Goldkurs des ...

Den vollständigen Artikel lesen ...