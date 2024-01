(shareribs.com) London 03.01.2024 - Die Ölpreise sind im gestrigen Handelsverlauf unter Druck geraten und können sich auch am Mittwoch nicht stabilisieren. Die Anleger bleiben zurückhaltend. Am Nachmittag werden die jüngsten Fed-Protokolle erwartet. Die Rohölsorten Brent und WTI gaben im gestrigen Handelsverlauf nach. Die Notierungen gaben in Erwartung der Veröffentlichung des Protokolls der letzten ...

