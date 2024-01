Eine Auswahl der Redaktion von boersenradio.at und boerse-social.com: Wiener Börse Party #557: Marinomed-Rätsel in der Schlussauktion 2023, bei wem sich Goldman entschuldigte und eine 2024er-RechnungDie Wiener Börse Party (556 Folgen lang hiess es Wiener Börse Plausch) ist ein Podcastprojekt für Audio-CD.at von Christian Drastil Comm.. Unter dem Motto "Market & Me" berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. Die Folge #557 hat noch ein Schlussauktionsrätsel vom 29.12., da hat bei der vorverlegten Schlussauktion eventuell nicht alles so funktioniert, wie es sich Marktteilnehmer (ich zitiere Wolfgang Matejka und er Goldman Sachs) wünschten, als Beispiel wird Marinomed angeführt, die Wiener ...

Den vollständigen Artikel lesen ...