Dienstag, 2. Jänner Na gut, ich beginne wieder zu rechnen und suche die Eselsbrücke. Der ATX hat das Jahr 2023 mit 3434,97 Punkten geschlossen, das kann man sich eselsbrückentechnisch gut merken, Stichwort 3-4-3-5. Am ersten Tag hatten wir ein Minus mit Telekom Austria als Gewinner und AT&S hinten. Ich schaue mir ja zusätzlich auch die deutschen Werte an und hier vor allem die Volumina, am 2. Jänner hatte die Nr. 1 im DAX, Siemens, 211 Mio. Euro und die Nr. 1 im ATX, Erste Group, 30 Mio. Euro. Ich glaube, dass dieses 7:1 in der künftigen Betrachtung sogar ein Ausreisser "pro Österreich" sein wird, da ich denke, dass Deutschland wohl einen grösseren Vorsprung hat. Ich freue mich auf dieses Jahr, weil ich (wohl ab 15. oder 16 ....

