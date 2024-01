EQS Newswire / 03.01.2024 / 09:29 CET/CEST



LAS VEGAS, USA - Media OutReach Newswire - 3. Januar 2024 - CarUX, eine Tochtergesellschaft von Innolux, die sich dem Motto "More than Display, and Far Beyond" [Mehr als Display - weit darüber hinaus] verschrieben hat, wird vom 9. bis 12. Januar in Las Vegas (USA) eine neue Benchmark für Produkte der automobilen Innenausstattung präsentieren. Das Unternehmen wird die neueste, bahnbrechende Produkttechnologie bei den Automobil-Displays vorstellen, welche die Entwicklungen bei den intelligenten Fahrgasträumen (Smart Cabins) beinhaltet, die sich auf Sicherheit, Praxistauglichkeit und Unterhaltung konzentrieren.



CarUX entwickelte das Pixiu 3 Premium unter Einsatz der exklusiven Micro LED-Technologie von Innolux



Großes Informationsdisplay



Das Flaggschiff-Konzept von CarUX wird durch das Large Information Display (LID) mit einer Größe zwischen 15 und 55 Zoll ergänzt. Gemeinsame Merkmale dieser Produkte sind u.a. ein niedriger Reflektionsgrad, eine hohe Helligkeits- und Kontrastleistung, ein umfassendes Farbspektrum und schnelle Reaktionszeiten. Durch die Nutzung der AM Mini-LED und der Micro LED-Technologie für die Kfz-Branche bieten diese großen Produkte eine erstaunliche visuelle Leistung.



