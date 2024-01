Die Inflation in der Türkei steigt weiter an. Wie das türkische Statistikamt heute früh meldet, stiegen die Verbraucherpreise im Dezember im Jahresvergleich um 64,77 % nach +61,98 % im November. Die Preise in der Gastronomie verteuerten sich als Spitzenwert sogar um 93,24 %. Der wichtige Transortsektor (Ölpreis) steigt um 77,14 %, Lebensmittel um 72,01 %. ...

