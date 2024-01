So startet der DAX am Mittwoch in den neuen Handelstag, nachdem die Vorgaben der amerikanischen Börsen eher negativ ausgefallen waren. Außerdem im Fokus: die Aktien von Auto1, Nordex und Airbus. Nach einem durchwachsenen Start in das neue Börsenjahr haben sich die Kurse am deutschen Aktienmarkt am Mittwoch kaum bewegt. Im frühen Handel trat der DAX mit 16 774 Punkten quasi auf der Stelle. Damit bleibt der Leitindex weiter unter dem Rekordhoch von ...

Den vollständigen Artikel lesen ...