Xpeng hat in China mit den Auslieferungen seines Elektro-Vans X9 begonnen. Das Mitte November präsentierte bis zu siebensitzige Modell baut auf einer 800-Volt-Plattform auf und fällt in der Basisversion nun günstiger aus als bei der Vorstellung vor eineinhalb Monaten angekündigt. Konkret verkauft Xpeng den X9 zu Preisen ab 359.800 Yuan (umgerechnet rund 46.300 Euro) , womit der Elektro-Van in der Einstiegsversion 28.200 Yuan günstiger zu haben ist ...

