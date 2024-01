© Foto: Richard Drew - AP



Energieaktien haben ein schwieriges Jahr hinter sich, doch Goldman Sachs sieht vielversprechende Aussichten für europäische Ölkonzerne. Hier sind die Top-Picks der Goldmänner. "Wir befinden uns derzeit an einem Wendepunkt, da die großen europäischen Ölkonzerne begonnen haben, sich besser zu entwickeln als die großen amerikanischen Ölkonzerne und die Bewertungslücke von 40 Prozent gegenüber ihren amerikanischen Konkurrenten schließen könnten", schreiben die Analysten der Investmentbank unter der Leitung von Michele Vigna in einer Mitteilung, die von CNBC zitiert wird. Die Analysten von Goldman stellen außerdem fest, dass "die großen Ölkonzerne in der EU dank verstärkter …