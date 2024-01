HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Teamviewer vor Zahlen für 2023 auf "Buy" mit einem Kursziel von 18,50 Euro belassen. Die Rechnungsstellungen (Billings) dürften im Schlussquartal im Vergleich zum Vorjahreszeitraum in etwa stabil geblieben sein, auch weil der Vorjahreswert recht hoch gewesen sei, schrieb Analyst Andreas Wolf in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Für Gegenwind dürfte dieses Mal der Euro-Dollar-Wechselkurs gesorgt haben. Insgesamt lobte der Experte die Generierung liquider Mittel durch das Unternehmen. Das erlaube eine wertsteigernde Kapitalallokation./mis/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 03.01.2024 / 08:15 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MEZ





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE000A2YN900