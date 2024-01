Nach Darstellung des Analysten Jens Nielsen von GSC Research hat die Alexanderwerk AG im ersten Halbjahr des Geschäftsjahres 2023 (per 31.12.) von der Positionierung als globaler Nischenplayer profitiert und hervorragende Zahlen präsentiert. In der Folge erhöht der Analyst sein Kursziel und bestätigt das positive Rating.

Nach Analystenaussage bestehe die Zuversicht, dass das Unternehmen angesichts des nach wie vor hohen Auftragsbestands, einer anhaltend guten Nachfrage aus der Pharmabranche, der erarbeiteten Wettbewerbsvorteile sowie der in den vergangenen Jahren bereits hinlänglich unter Beweis gestellten Resilienz, ungeachtet der aktuell trüben VDMA-Prognosen für 2023 und 2024, weiterhin profitabel wachsen könne. Dabei verfüge der Alexanderwerk-Konzern zum Halbjahresende mit einer Eigenkapitalquote von 56,2 Prozent, einer Barliquidität von 9,6 Mio. Euro und einer Netto-Cash-Position (ohne Leasingverbindlichkeiten) von 6,3 Mio. Euro weiterhin über sehr solide Bilanzverhältnisse. In der Folge erhöht der Analyst das Kursziel auf 20,50 Euro (zuvor: 17,50 Euro) und bestätigt das Rating "Kaufen".



(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 03.01.2024, 10:10 Uhr)



