Nordex macht weiter Fortschritte und meldete kürzlich einen 553-MW-Auftrag aus Schweden (eAR: rund 0,5 Mrd. Euro Umsatz) mit einem Premium-Plus-Servicevertrag über 35 Jahre. Damit knüpft Nordex an die positive Trendwende des vergangenen Jahres an und schließt das Jahr 2023 auf einem starken Fundament ab, das auf einen nachhaltigen und profitablen Wachstumspfad hindeutet. Diese Entwicklungen unterstreichen die Widerstandsfähigkeit von Nordex und weisen auf einen vielversprechenden Ausblick hin, zumal die in Schweden verkauften Anlagen zu besseren Konditionen verkauft werden dürften, was den durchschnittlichen Verkaufspreis erhöht. Auf Konzernebene wird der durchschnittliche Verkaufspreis pro MW voraussichtlich wieder steigen, nachdem er in Q3 23 aufgrund des regionalen Mixes auf 0,79 Mio. Euro gesunken war (Q3 22: 0,90 Mio. Euro). Darüber hinaus sollte die Belebung des Geschäfts in den USA zum starken Gesamtwachstum von Nordex beitragen. Die Analysten von AlsterResearch bekräftigen ihre Kaufempfehlung und bestätigen ihr Kursziel von EUR 22,00. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/Nordex%20SE.