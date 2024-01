Zürich (www.anleihencheck.de) - Die Inflation hat in den vergangenen Wochen in fast allen Ländern und Regionen weiter abgenommen, so die Experten von Swisscanto.Insbesondere in der Eurozone und Großbritannien sei sie zuletzt markant gesunken. Und in der Schweiz liege sie bereits seit einem halben Jahr wieder innerhalb des von der Schweizerischen Nationalbank (SNB) definierten Zielbereichs von 0% bis 2%. Auch unter Ausklammerung der volatilen Energie- und Nahrungsmittelpreise sei der Abwärtstrend mittlerweile unübersehbar. Selbst im Dienstleistungssektor, wo der Preisdruck bis vor Kurzem noch hartnäckig hoch gewesen sei, beginne sich die Situation nun zu entspannen. Firmenumfragen und vorausschauende Indikatoren würden auf einen weiteren Inflationsrückgang in den kommenden Monaten deuten. ...

